Mama lui Andy Murray, reacție ironică după ce Ilie Năstase a vrut să le trimită flori jucătoarelor britanice: "Știu exact unde aș planta acele flori"

Duminica, 23 Aprilie

Ilie Năstase a încercat să se revanșeze după incidentele petrecute ieri, în timpul duelului din Fed Cup desfășurat la Constanța, între România și Marea Britanie, și a vrut să le trimită flori celor din echipa britanică, dar gestul său nu a impresionat.

Într-o postare publicată pe contul său de Twitter, mama lui Andy Murray, Judy, a comentat gestul căpitanului echipei de FED Cup a României: "De parcă asta va face ca totul să fie bine. Știu exact unde aș planta florile acelea".

De asemenea, Judy Murray a dat retweet unui articol din The Guardian cu titlul: "Tenisul nu trebuie să-l lase pe Ilie Năstase să scape, după ultimele evenimente".

. Like that's going to make everything alright. I know exactly where i'd plant those flowers. https://t.co/t53CI6vrV9