Mesajul lui Federer pentru un fost rival, după ce acesta a intrat în Hall of Fame-ul tenisului

unico_biancorossi • 24 Ianuarie 2017, 20:14

Postat de joe_ pe 24 Ianuarie 2017, 19:25 A fost pe pozitia 1 in clasamentul ATP in 2003 nu in 2013.

a dat copy paste de pe wikipedia, la ultimul paragraf, e plagiat. a introdus o fraza, unde si-a dat cu stangul in dreptul, aducand aminte de 2013, in loc de 2003. dovada : Andrew Stephen „Andy” Roddick (n. 30 august 1982, Omaha, Nebraska, SUA) este un fost mare jucător american profesionist de tenis de câmp. A fost pe poziția 1 în clasamentul ATP, timp de 13 săptămâni consecutive. A câștigat 32 de titluri la simplu și 4 la dublu. Deține un titlu de Grand Slam la U.S. Open și a jucat alte 4 finale, 3 la Wimbledon și una la U.S. Open, toate pierdute în fața elvețianului Roger Federer.