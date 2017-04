Polemică în redacția Gazetei după scandalul iscat de Ilie Năstase: Ioanițoaia îl apără, Luminița Paul și Radu Naum consideră impardonabilă atitudinea fostului nr. 1

Marti, 25 Aprilie, 11:57

Gesturile și declarațiile lui Ilie Năstase la meciul de FED Cup al României, dintre Sorana Cîrstea și Johanna Konta, care au dus la întreruperea partidei la scorul de 3-1 pentru româncă în setul al doilea, au iscat dezbateri și în redacția Gazetei Sporturilor.

În editorialul semnat azi de Ovidiu Ioanițoaia, directorul ziarului îl apără pe Năstase, dar crede că suntem tratați nedrept:

"Nu-l apăr pe Ilie, dar nici nu-l pun la zid. Gândesc că s-o fi săturat și el, asemenea multora din noi, să fim tratați ca niște rude sărace și să ni se reamintească asta în fiecare clipă. Scuze, însă mie nu mi-e rușine că sunt român și compatriot cu Ilie Năstase".

Luminița Paul subliniază că: "cel mai șocant e faptul că Ilie Năstase nu realizează gravitatea lucrurilor pe care le-a spus. Le repetă, precum a făcut-o în Daily Mail, și nu se dezice de ele". (Aici, articolul integral)

Radu Naum propune un exercițiu de imaginație: dacă lucrurile ar fi stat invers? "Înjurăturile lui Ilie. Evident, provocate. Haideţi să ne imaginăm că ar fi fost invers! Ce-am fi făcut dacă arbitrul i-ar fi aruncat un ” You f…. moron!”, Konta i s-ar fi adresat cu „F…. son of a b…!”, iar ziarista i-ar fi trântit un „moş libidinos”? Cum am fi reacţionat? Le-am fi găsit şi lor nişte scuze? Sau permisivitatea la porcării e funcţie de cine eşti şi ce-ai făcut în viaţă?

Cristian Geambașu remarca în editorialul său: "Scandalul de la meciul de Fed Cup România-Marea Britanie nu este doar despre tenis sau despre înjurăturile lui Ilie Năstase. Suntem priviţi cu superioritate, iar în loc să ridicăm privirea ne culpabilizăm şi când nu este cazul"

