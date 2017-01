Rafael Nadal zâmbește din nou » Gluma făcută despre prietena sa: "A primit în sfârșit un wild card"

Articol de Teodoru Carapetru JURNALISPORT Luni, 23 Ianuarie

Rafael Nadal este din nou in "sferturi" la Australian Open, dupa 2 ani. Ultima dată a fost in "sferturi" la un turneu de Grand Slam la Paris în 2015.

Anul trecut a fost un an în care ibericul nu a fost 100% din punct de vedere medical, ceea ce a condus la coborârea în clasamentul ATP pâna pe locul 9.

Din 2004 Rafa nu a mai avut un an atât de secetos in ceea ce priveste turneele de Grand Slam.

Dar decizia de a renunța la ultimele turnee de anul trecut se pare ca a fost benefică, Rafa a reînnodat victoriile, ceea ce i-a readus zâmbetul și chiar "nebunia" de a face o glumă referitoare la prietena sa.

Când Jim Courier, la sfârșitul meciului cu Gael Monfils , a facut observația că Xisca Perello, prietena lui Rafa, și-a făcut în sfârșit apariția în loja sa, acesta a spus: "După ce am pierdut la Brisbane, partea bună a fost că am avut șansa să vizităm Sydney, oraș pe care nu am avut posibilitatea sa-l vedem anterior. Ne-am bucurat de vizită și apoi prietena mea a primit în sfârșit un wild card sa vină aici". Când Courier l-a întrebat de ce trebuie "wild card" și nu o invitație de tablou principal, capul de serie 9 a răspuns diplomat :

"Mai bine ne oprim aici!" :).

