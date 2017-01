Rupe Cahill înțelegerea cu Simona? Unul dintre cei mai talentați jucători îl vrea pe australian

sakamoto • 19 Ianuarie 2017, 12:48

Cahil are rezultate bune numai cu baietii, cu fetele n-a obtinut mare lucru. Simona Halep are nevoie de un antrenor, care la antrenamente sa munceasca pt dinsa. Sa repete serviciul pina la epuizare, voleul stop, lobul, smesh-ul, passing shot-ul. De asemenea sa muncesca in sala de fortza ore intregi. Si in timpul meciurilor sa bata din palme, sa nu stea cu limba-n gura! Ar fi antrenorul ideal! Ii cauta tataia cu mustati, asa ceva?