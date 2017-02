S-a retras! Decizie de ultim moment a lui Rafael Nadal

Vineri, 10 Februarie, 14:14

Rafael Nadal (30 ani, 6 ATP) și-a anunțat retragerea din turneul ATP de 500 de puncte de la Rotterdam, care urmează să se dispute săptămâna viitoare.

Deși a declarat că nu este vorba de o problemă medicală, spaniolul a mărturisit că medicii l-au sfătuit să ia o perioadă de pauză pentru a evita recidivarea accidentărilor care l-au ținut departe de teren pe parcursul sezoanelor anterioare.

"După ce am fost absent de la unele turnee anul trecut, am început bine sezonul şi am făcut eforturi uriaşe la Openul Australiei. Medicii mei m-au sfătuit să mă odihnesc, pentru a evita o accidentare", a transmis Nadal, prin intermediul unei rețele de socializare.

Cel mai probabil, Nadal va reveni în circuit la turneul de la Acapulco, care se va disputa în perioada 27 februarie- 4 martie.

În urmă cu două săptămâni, Rafael Nadal a pierdut finala turneului de Mare Șlem de la Australian Open, fiind învins de Roger Federer, după un meci epic de cinci seturi.