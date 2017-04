Serena: "Am anunțat din greșeală că sunt însărcinată". Când revine și cine este sursa ei de inspirație

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Joi, 27 Aprilie, 13:16

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a declarat că nu a avut intenția de a face publică știrea că este însărcinată, susținând că a încărcat accidental fotografia pe Snapchat.

Dezvăluirea a fost făcută marți, în cadrul unei conferințe de presă ținută la Vancouver.

"Ei bine, a fost un accident. Eram în vacanță, mă simțeam bine și am acest obicei de a face o fotografie în fiecare săptămană. Am salvat-o! De obicei sunt bună în privința asta dar acum am apăsat greșit", a povestit Williams.

Numărul unu mondial a aflat că este insărcinată în ianuarie, cu două zile înainte de Australian Open, pe care l-a și câștigat, ajungând la 23 de turnee de Grand Slam în cariera sa. Americanca nu va mai participa la nicio competiție în 2017.

Cu toate acestea, ea a precizat că nu renunță la planul de a reveni în tenis anul viitor și că o are ca sursă de inspirație pe sora sa Venus.

"Am de gând să mă întorc. N-am terminat incă. Dacă Venus incă mai joacă, știu că și eu pot să joc. Aceasta este doar o nouă parte a vieții mele. Copilul meu va fi în tribune și se va bucura pentru mine", a declarat Williams.

Vedeta americană ar trebui să nască în timpul US Open, înainte de 26 septembrie, când va împlini vârsta de 36 de ani.

