Serena Williams, o nouă replică după derapajul lui Năstase: "Încă un motiv m-a făcut să reacționez"

Joi, 27 Aprilie, 10:04

Serena Williams (35 ani, 1 WTA) i-a răspuns din nou lui Ilie Năstase, în urma comentariilor rasiste făcute de fostul tenismen român la adresa copilului nenăscut al americancei.

"Au fost comentarii mai mult decât nepotrivite.

Nu am reacționat doar pentru că a spus lucruri urâte despre mine și apoi despre colegele mele, dar am simțit că este important să îi sprijin pe cei din jurul meu și să spun ce am de spus.

Pentru mine este foarte important să susțin femeile. Jucătoarele mai tinere vin în vestiar și vor să facă poze cu mine. Eu vreau să fiu un lider bun și un exemplu pentru ele!", a zis Serena pentru Washington Post.

În timpul conferinței de presă dinaintea disputei de la FED Cup, cu Marea Britanie, Simona Halep a primit întrebări legate de sarcina liderului mondial, iar pe fundal au fost auzite cuvintele lui Năstase: "Să vedem ce culoare va avea. Ciocolată cu lapte?".

La sfârşitul lunii martie, Ilie Năstase a lansat un alt atac la adresa Serenei: "Nu vedeți cum arată Serena? Dacă ar ieși la suprafață adevărul, ar fugi toți sponsorii!" (AICI ai DETALII)