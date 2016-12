Simona Halep a anunțat antrenorul cu care vrea să-și încheie cariera: "Acum doi ani l-am cunoscut"

Unde dragoste nu e ,nimic nu e... se pare ca se *cunosc* foarte bine . Asta e ,sa dea D*zeu sa fie bine pentru ea in primul rand.Baiatul ala aroman cum ii place familiei a ramas pe dinafara.Nu-i nimic ,cu siguranta isi va gasi alta. Romanca sau a-romanca!

Oare când îl anunță și pe *** ... ? Are o mustață penibilă , bani cu nemiluita și e grețos din cale-afară ...

catalynn • 26 Decembrie 2016, 18:03

Nu toti marii jucatori ajung buni antrenori si nici marii antrenori nu au fost si mari jucători. E si cazul lui Darren, avand o cariera mai degrabă modesta in ATP, insa s-a dovedit un pedagog extraordinar, un antrenor de exceptie. Daca Simona se poate felicita pt vreo decizie luată in cariera este colaborarea cu Darren Cahill. Daca nici cu el nu va căstiga GS macar știe ca mai mult nu s-a putut. Bafta Simonica in 2017!