Simona Halep are amintiri plăcute de la ultima confruntare cu Azarenka: "A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele"

Vineri, 07 Iulie, 20:40

Simona Halep a trecut de Shuai Peng în turul al treilea de la Wimbledon și o va întâlni în optimile de finală pe Victoria Azarenka, jucătoare cu care are o victorie din trei meciuri.

Simona a învins-o pe Azarenka în 2015, în sferturile de finală de la US Open, un meci pe care îl caracterizează drept unul dintre cele mai bune ale carierei.

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Îmi amintesc că m-am deplasat foarte bine, că am lovit în forță și că meciul a avut un nivel înalt de tenis. Am fost puternică din punct de vedere mental.

În meciul cu Azarenka o să încerc să dau tot ce am mai bun. Cred în șansa mea, dar meciul e deschis oricărui rezultat", a spus Simona la conferința de presă susținută după meciul cu Peng.

Românca nu a pierdut încă niciun set în cele trei meciuri jucate până acum și s-a declarat mulțumită de evoluția avută în meciul cu Shuai Peng.

"Ea a evoluat la un nivel înalt, e greu de învins, dar și eu am jucat bine. Sunt mulțumită de felul în care am evoluat. Sunt foarte fericită că am reușit să ajung din nou în săptămâna a doua la Wimbledon. Am crescut cu fiecare meci jucat aici", a afirmat Simona.

Meciul din optimile de finală se va juca luni, în condițiile în care duminica nu se dispută meciuri la Wimbledon.