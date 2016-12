Simona Halep iese la atac și răspunde criticilor: "Așa făceam dacă nu iubeam România" » Ce spune despre absența de la JO 2016: "Am regretat"

Marti, 27 Decembrie, 09:52

Simona Halep a vorbit despre criticile pe care le-a primit din partea românilor pentru că nu a venit la meciul contra Canadei, din Fed Cup, și pentru că nu a participat la JO 2016.

"Pentru mine, România înseamnă mult. Dacă nu însemna, mă mutam de aici. Puteam trăi oriunde. Dar imi place să trăiesc aici. Căldura din această țară nu este oriunde.

Oamenii m-au criticat, dar deciziile au fost luate strict din cauza sănătății. Am zis că mai bine să las pe cineva fresh să meargă și să facă ceva pentru țară. Au fost decizii luate strict de mintea mea și de sufletul meu. Știu că poate ar fi trebuit să fac un efort să mă duc, dar așa am considerat că e mai bine.

Iar la Rio, mi-a fost teamă de Zika. Am citit multe articole și am văzut că mulți sportivi străini au renunțat. Cred că a fost o decizie foarte bună pentru că la început de an am avut multe luni în care nu m-am simțit deloc bine. Am vrut doar să îmi mențin sănătatea. Și așa a fost până la urmă. Am regretat mult că n-am fost acolo", a spus Simona Halep la TV Digi Sport.