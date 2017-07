Simona Halep nu se gândește la poziția de lider mondial: "Sunt foarte departe, la Roland Garros nu am profitat de șansele mele"

Joi, 06 Iulie, 09:07

Simona Halep a trecut de Beatriz Haddad Maia în turul al doilea de la Wimbledon, scor 7-5, 6-3, dar nu se gândește la posibilitatea de a urca pe primul loc în clasamentul WTA.

"Acum sunt foarte departe de această poziție. Nu mă gândesc la acest aspect. Am avut șanse și în finala de la Roland Garros și nu am profitat de ele.

Nu mă mai gândesc la primul loc, vreau doar să câștig toate meciurile pe care le joc aici și să vedem la final ce se întâmplă. Eu un țel înalt pentru mine, dar nu e ușor de ajuns acolo", a declarat Halep la finalul meciului cu Haddad Maia.

Citește și:

Fotoliul de lider, miza de la Wimbledon » Halep și alte 4 jucătoare se luptă pentru primul loc în clasamentul WTA

Românca a afirmat că nu se mai gândește la finala pierdută la Roland Garros, deși a revăzut meciul la câteva zile după ce l-a jucat.

"Am văzut partida după câteva zile acasă. Desigur aș vrea să schimb ceva dacă l-aș mai juca o dată: să fiu mai agresivă când eram la conducere. Ca să fiu sinceră nu mă mai gândesc la acel meci pentru că am suferit mult din cauza rezultatului.

Acum aparține trecutului, am depășit acel moment. Sunt aici ca să încerc să ajung din nou într-o finală de Mare Șlem. Cum am mai spus-o la Wimbledon este foarte greu. Fiecare partidă e grea, dar sunt aici să dau tot ce am mai bun în fiecare zi", a spus Simona.

În turul al treilea, Simona o va întâlni vineri pe Shuai Peng, o jucătoare pe care nu a mai întâlnit-o până acum în circuit.

"E o adversară foarte periculoasă și care evoluează consistent. Lovește cu ambele mâini și pe rever și pe forehand. Trebuie să fiu din nou jos pe picioare. Nu știu cum joacă pe iarbă, dar e o adversară puternică. Trebuie să mă țin de plan, să-mi fac jocul meu, să încerc să o împing dincolo de linia de fund a terenului și să fiu agresivă", a adăugat românca.