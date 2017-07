Simona Halep - Shuai Peng » Duel în turul III la Wimbledon » liveTEXT de la ora 16:00

adi_stelistul • 07 Iulie 2017, 15:03

Va fi o adversara incomoda pentru Simona. Totusi, Peng n-a reusit in ultimii 5 ani sa invinga decat o singura jucatoare de top 10, Radwanska (a batut-o de 2 ori in acest interval) si in plus la RG Sorana a batut-o foarte clar. In mod normal Simona e favorita si ar trebui sa treaca mai departe, dar si Pliskova a fost favorita cu Rybarikova. Sau Wawrinka cu Medvedev.