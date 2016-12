Simona Halep și-a ales competiția favorită și a făcut bilanțul anului 2016: "Acest turneu e special pentru mine"

Duminica, 25 Decembrie, 17:02

Simona Halep a început greu anul 2016, însă pe parcursul sezonului s-a redresat și a terminat anul pe poziția a 4-a în clasamentul WTA.

Jucătoarea noastră spune că turneul ei favorit este cel de la Madrid, care e deținut de Ion Țiriac și unde în finala de anul acesta s-a impus în fața Dominikăi Cibulkova, scor 6-2, 6-4.

"Bineînțeles că aleg Madrid, este un turneu special datorită faptului că domnul Țiriac îl are. Am jucat și finala acolo acum doi ani. Este un turneu special din toate punctele de vedere, dar Montreal a fost și el deosebit, că am jucat și simplu și dublu

După, am venit la București, am avut mare drag de acel turneu de prima dată, am și jucat prima ediție si am și câștigat-o. A fost special că l-am câștigat din nou, dar primele meciuri n-au fost deloc ușoare", a spus Halep la TV Digi Sport.

la montreal ca acasă!

Simona a plecat cu trofeul și de la Montreal, fiind de altfel ultima competiție câștigată de Halep în 2016.

"Montreal a fost o experiență și este o amintire foarte frumoasă, mulți români în tribune și m-am simțit foarte bine. Cei de la turneu m-au tratat foarte bine, a fost o săptămână de vis, pentru că am jucat și dublu (n.r. finala alături de Monica Niculescu), am ajuns până în finală cu Monica.

Am avut un rezultat bun, dar și multe momente plăcute pe teren, nu doar încrâncenare și dorință de a câștiga, a fost și distracție", a încheiat Halep.