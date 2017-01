ȘOC la Australian Open! A ieșit cota de 30: Djokovici eliminat de locul 117 ATP! Meci dramatic de 5 ore

brancusi • 19 Ianuarie 2017, 12:46

Postat de Florin Ion pe 19 Ianuarie 2017, 11:17

Nole incepe sa regreseze. E normal. Asa s-a intamplat cu Nadal, cu Federer, cu Sampras, cu toti marii jucatori. Nole nu s-a luptat in tenis doar cu adversariici si cu sanatatea lui. Daca in 2010 un sarb din Croatia nu-i descoperea intoleranta la gluten, Nole ar fi ramas un jucator de top 10, dar niciodata nr.1. A avut sansa. Intr-un an de la descoperirea problemei a ajuns nr. 1. Sa joci la cel mai inalt nivel cinci ani, e de domeniul fantasticului. Foarte putini au reusit. Noi ne laudam cu Nastase, cu castigarea turneului de la Paris, si cu faptul ca a fost nr 1 mondial pe o perioada infinit mai mica decat Nole. Despre ce vorbim?! Nastase a fost, probabil, nr 1 in agatatul femeilor!