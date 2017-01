ȘOC la Australian Open! Cel mai bun jucător al lumii eliminat în optimile de finală de locul 50 ATP: "Să-mi spui tu cum am câștigat, eu nu știu"

Duminica, 22 Ianuarie, 09:24

Liderul ATP și totodată principalul favorit pentru câștigarea Australian Open, Andy Murray, a pierdut meciul din optimile de finală împotriva neamțului de pe locul 50, Mischa Zverev.

La capătul unui meci de mai bine de 3 ore și jumătate Zverev s-a impus în 4 seturi, scor 7-5, 5-7, 6-2, 6-4.

Acesta este cel mai mare succes din cariera lui Zverev, care începând de săptămâna viitoare va intra probabil printre cei mai buni 35 de jucători ai lumii.

În sferturile de finală Mischa Zverev va avea parte de un nou duel de foc. Se va întâlni cu învingătorul dintre Roger Federer și Kei Nishikori. Cei doi se întâlnesc în ultimul meci al zilei de pe tabloul masculin.

"Să-mi spui tu cum am reușit, eu habar nu am. E un rezultat fantastic pentru mine. Mulțumesc publicului care a fost alături de mine în acest meci. Am fost agresiv în permanență, doar așa poți bate un astfel de jucător ca Murray", a zis Zverev după meci.