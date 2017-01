Sorana și-a făcut autocritica după meciul cu Muguruza: "Asta a făcut diferența"

Duminica, 22 Ianuarie

Sorana Cîrstea (locul 78 WTA) a fost eliminată de Garbine Muguruza (2-6/3-6) în optimile de finală ale turneului de la Australian Open și susține că diferența a fost făcută de greșelile numeroase pe care le-a făcut în disputa de azi.

"Cred că am greșit foarte mult și asta a făcut diferența astăzi. Ea a servit destul de bine, a fost constantă. Am avut câteva oportunități pe care nu le-am fructificat și atunci am pierdut începutul de set doi: am avut 1-0, minge de break, apoi 40-0 pe serviciul meu.

Acolo a fost o oportunitare, dacă făceam 3-0 era complet altceva. Însă au fost câteva momente care mi-au scăpat și îmi asum, pentru că nu am gestionat bine situația", a spus românca de 26 de ani pentru treizecizero.ro.

Cîrstea a reușit cea mai bună performanță din carieră la Australian Open și va urca în top 60 după această competiție și susține că nu s-a pregătit într-un anumit mod pentru acest turneu.

"Clar e un turneu pozitiv. Pentru mine nu contează că e meci de 250 sau de ITF 25k sau Grand Slam. Pregătirea pentru fiecare meci e aceeași. Nu am făcut nimic diferit doar pentru că a fost Grand Slam, pur și simplu încerc să nu am foarte multe așteptări", a adăugat Sorana Cîrstea.