Stop în finală » Niculescu a pierdut trofeul de la Hobart: ”Poate că am încercat prea mult și de asta am ratat”

Articol de — Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Duminica, 15 Ianuarie

Monica Niculescu nu și-a putut adăuga al 4-lea trofeu WTA în palmares, cedând ieri la Hobart contra lui Elise Mertens.

După cum începuse finala, tânăra belgiancă, 21 de ani, numărul 127 mondial, părea total copleșită de emoție în fața mult mai experimentatei adversare. Abia izbutise să smulgă un punct din primele 10 jucate. Apoi însă, ceva s-a schimbat.

Mertens a câștigat pe serviciul Monicăi Niculescu și a prins curaj. Atât de mult încât nu s-a mai oprit până n-a trecut victorioasă linia de sosire. 6-3 în setul întâi.

"M-am bucurat că am luat al treilea game, că s-a făcut 1-2 în loc de 0-3. Știam că va conta, așa că mi-am păstrat calmul și am dat totul", a spus jucătoarea belgiană, care se antrenează la academia lui Kim Clijsters.

Probleme la abdominali

Românca a mai avut o șansă în actul secund, tot în game-ul al treilea, unul dintre cele mai lungi. Mertens și-a ținut însă serviciul și de acolo nu a mai cedat nimic, 6-1. Monica a admis că accidentarea la mușchii abdominali a continuat s-o sâcâie și pe durata acestui meci.

"Nu vreau să dau însă vina pe asta. Ea a jucat foarte bine", i-a oferit Niculescu credit adversarei. "Am încercat totul. Să vin la fileu, să pun scurte, să mă mențin în apropierea ei, însă nu greșea deloc. Poate că eu am încercat prea multe și de aceea am ratat. M-am simțit lentă pe teren, cu mai puțină energie, și asta a contat", a conchis românca.

Ea a disputat a 8-a finală WTA a carierei, având până acum în palmares 3 titluri, cel mai recent la Luxemburg 2016.

32e locul pe care va urca Monica Niculescu după finala de la Hobart, un salt de 8 poziții



7ani la rând, începând din 2011, românca a făcut măcar o finală în circuitul WTA