Un jucător de tenis a fost amenințat cu moartea și a sesizat ATP: "S-a ajuns prea departe cu aceste pariuri"

Marti, 27 Decembrie, 15:37

Jucătorul de tenis Sam Groth (29 de ani) a fost amenințat cu moartea de mai multe persoane care au pierdut la pariuri pe meciurile sale și spune că a sesizat ATP.

"Am vorbit cu cei de la ATP și cu alte persoane deoarece am trecut prin câteva situații inacceptabile. Am primit amenințări cu moartea pe numele meu, al familiei și al prietenei. S-a ajuns prea departe cu aceste pariuri", a spus Groth, conform Punto de Break.

Sam Groth (locul 180 ATP) nu e singurul sportiv amenințat cu moartea. În acest an jucătoarea de tenis din SUA Madison Keys a trecut prin aceleași momente dificile.