Ușor accidentată, Sorana promite că va da totul în meciul cu Belgia: "Dacă te trezești dimineața și nu ai dureri înseamnă că nu e ok!" » Cum prefațează meciul cu Wickmayer

Vineri, 10 Februarie, 16:55

Sorana Cîrstea (26 ani) a prefațat duelul din Fed Cup pe care România îl va disputa în compania Belgiei în acest week-end.

Chiar dacă încă mai resimte accidentarea de la încheietura mâinii stângi, românca promite că va da totul în partidele cu Belgia, de sâmbătă și duminică.

"Cu Wickmayer am jucat de câteva ori. Ultima întâlnire a fost în 2012, aşa că nu cred că este relevant ce s-a întâmplat atunci.

Vom vedea un meci interesant. Ea este o jucătoare agresivă, loveşte bine şi încearcă mereu să vină peste tine. Are un stil apropiat de al meu, va fi «care pe care».

Sunt pregătită însă, de asta am venit aici, să joc indiferent de adversar", a spus Sorana Cîrstea, conform TV Digi Sport.

"Eu am avut rezultate bune pe toate suprafeţele, de la zgură la iarbă şi hard, cred că mă pot adapta destul de uşor. Am avut o săptămână de pregătire în sală, aşa că sunt aptă de meci. Aptă din punct de vedere fizic nu poţi fi niciodată, altfel nu ai fi sportiv de performanţă. Ceva tot te doare. Dacă te trezeşti dimineaţă şi nu te doare nimic înseamnă că nu e ok. Dar voi da tot ce am mai bun şi sper să iasă bine"

