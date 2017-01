Veste incredibilă de la Australian Open » Eliminată prematur, Simona Halep ar putea să urce pe poziţia a 3-a! Toate calculele

mickey13 • 19 Ianuarie 2017, 14:17

Simona vrea sa ajunga locul 1! De asta isi pregateste terenul inca de pe acum. Pierde in turneele importante in primele tururi, deci nu acumuleaza puncte, joaca turnee mai slabe pe care le castiga, mai "ciupe" niste puncte sa nu pice prea rau in clasament si, la anul, o sa ajunga locul 1, jucand pe bune turneele importante si castigand puncte la greu. Evident, daca nu cumva si-a facut strategia asta pt 2019... :P