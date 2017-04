VIDEO Reacție nervoasă a Șarapovei în momentul în care i s-a pus cea mai incomodă întrebare: "O astfel de chestiune e inadecvată"

Duminica, 30 Aprilie, 10:56

Maria Șarapova a fost eliminat în semifinalele turneului de la Stuttgart de Kristina Mladenovici, iar la conferința de presă de după meci a avut parte de o altă surpriză neplăcută.

Acesta a fost primul turneu la care rusoaica a participat după o suspendare de 15 luni, fiind depistată pozitiv cu meldonium. În mod inevitabil Șarapova a fost întrebată la conferință și dacă staff-ul său a fost supărat când a aflat că a fost suspendată pentru că a fost prinsă dopată.

Rusoaica a fost vizibil deranjată de întrebarea reporterului și s-a rezumat la a răspunde doar cu ”o astfel de întrebare e inadecvată”. Apoi a cerut repede o ultimă întrebare, cu precizarea că vrea să fie de la un alt jurnalist prezent în sală.

Good sir @Mike_Dickson_DM made Sharapova real mad asking about if her team was upset she didn't tell them about her meldonium taking. Funny. pic.twitter.com/CR7Dp6n5un