VIDEO Românii se topesc la temperaturi de peste 40°C, iar Simona Halep joacă tenis în costum de urs polar: "A lovit mingea șocant de bine!"

Vineri, 30 Iunie, 21:07

Simona Halep a participat la campania unei companii de rachete, Wilson, în care jucătoarea noastră a fost îmbrăcată într-un costum de urs polar.

Cei de la Wilson i-au provocat pe fani să ghicească cine joacă tenis în costumul respectiv, iar ieri au dezvăluit că era vorba despre Simona Halep. Cei de la US Open s-au amuzat: "Având în vedere că nu vedea nimic și era îmbrăcată în costumul de urs polar, Halep a lovit mingea șocant de bine".

Wilson e printre cei mai mari producători de rachete de tenis, fiind sponsorul tehnic al unor jucători ca Roger Federer, Victoria Azarenka, Serena Williams și Grigor Dimitrov.

Yes, that is @Simona_Halep under that giant Polar Bear costume. And no, she couldn't see a thing. ⬆️ pic.twitter.com/tDCSWGmlwb