VIDEO Scene ireale la Wimbledon! Jucătorul care a produs cea mai mare surpriză a aruncat cu monede în arbitru

Daniil Medvedev, locul 49 WTA, a fost în centrul atenției în primele zile de la Wimbledon.

Rusul a produs prima mare surpriză după ce l-a eliminat în turul I pe Stan Wawrinka, locul 3 ATP, iar în turul II a făcut un gest șocant.

Medvedev a pierdut în fața lui Ruben Bemelmans, locul 124 ATP, scor 4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 3-6, după un meci de 3 ore. La finalul partidei, rusul a șocat pe toată lumea când s-a dus spre arbitrul de scaun și a aruncat cu monede către acesta.

Jucătorul a fost extrem de nervos din cauza oficialului, cu care s-a certat la începutul setului al treilea, cerând ca acesta să fie schimbat.

Ulterior, jucătorul de 21 de ani și-a cerut scuze pentru gestul făcut.

"Am fost dezamăgit de rezultat. A fost frustrant pentru că veneam după marea mea victorie (n.r. contra lui Wawrinka). Meciul mergea bine pentru mine și am fost dezamăgit. În tensiunea momentului, am făcut ceva greșit. Îmi pare rău. Doar că îmi făceam bagajul și mi-am văzut portofelul", a spus Medvedev potrivit The Independent.