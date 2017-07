VIDEO Venus Williams a izbucnit în lacrimi după primul meci la Wimbledon: "Nu am nicio idee ce va aduce ziua de mâine"

Luni, 03 Iulie, 20:35

Venus Williams a ieșit în lacrimi de la conferința de presă susținută după meciul din primul tur de la Wimbledon, din cauza întrebărilor referitoare la accidentul în care a fost implicată și în urma căruia un om a murit (detalii AICI).

"Nu există cuvinte pentru a detalia cât de devastator este să treci prin așa ceva. Sunt fără cuvinte", a spus Venus Williams înainte de părăsi plângând sala de conferințe.

Venus Williams got emotional in her Wimbledon press conference when asked about her car accident pic.twitter.com/ROra21j8KY