Wimbledon: Sorana Cîrstea și Monica Niculescu joacă în turul I » liveSCORE ACUM

Ce revenire are Sorana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

adi_stelistul • 04 Iulie 2017, 13:31

Bertens nu e atat de valoroasa pe iarba ca pe zgura dar anul trecut a prins un tur 3, unde a eliminat-o Simona, asa ca ii va fi destul de dificil Soranei. In celalalt meci Monica e favorita, a si invins-o pe Rybarikova de 2 ori la Wimbledon, dar acum multa vreme, insa si slovaca are ceva rezultate pe iarba - chiar turneul de la Birmingham castigat, plus semifinala de acum 3 saptamani de la Nottingham. Cred ca amandoua au sanse sa castige.