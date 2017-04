Ziua când a vorbit tenisul » România s-a impus în fața Marii Britanii: Halep și Begu, victorii clare și decisive!

Articol de — Luminiţa Paul, Ionuţ Coman, Ştefan Constantin (foto) Luni, 24 Aprilie

Echipa României s-a impus în fața celei a Marii Britanii, după ce Simona Halep și Irina Begu le-au învins clar ieri pe Konta, respectiv Watson.

Ce a fost sâmbătă, întregul scandal în care Ilie Năstase a fost protagonistul negativ, a rămas în ziua de sâmbătă. Asta pare că și-au spus jucătoarele române înainte de a intra pe teren și a-și disputa meciurile împotriva adversarelor britanice.

"Am fost extrem de motivată, mi-am dorit imens să înving și să câștigăm întâlnirea", a explicat ieri Simona Halep.

"După prima zi, toate fetele împreună cu Alina Tecșor am avut o discuție, ne-am spus că trebuie să ne mobilizăm, să fim mai puternice ca niciodată, să uităm de acest scandal și că meciul până la urmă se va juca în teren", a povestit și Irina Begu. "Pentru noi a fost important să aducem o victorie, să fim tari și cred că am reușit acest lucru".

La 11:00, sub un cer schimbător, cu aerul străbătut de încurajări vioaie și țipete de pescăruși, Halep a pornit confruntarea cu Johanna Konta ca pe cel mai important meci al carierei. A lăsat încuiate emoțiile de start, inevitabile uneori, și a izbutit să atingă foarte repede un nivel înalt de joc.

Britanica, acuzând reziduurile zilei precedente, nu a putut ține ritmul, a greșit mult, lovind departe de teren și s-a văzut condusă cu un set, 6-1, după numai 27 de minute. Partea a doua a fost ceva mai strânsă, însă din nou Simona a găsit răspunsurile și soluțiile potrivite. 6-3 și România lua conducerea la scorul general.

Al doilea meci de simplu le-a opus pe Irina Begu și Heather Watson. Mai strâns și mai emoțional, s-a întins pe două ore și 2 minute, oferind un tenis de calitate, cu puncte frumoase și răsturnări de situație.

După ce nu a putut juca în prima zi, având o problemă medicală, Begu s-a mobilizat evident ieri, aducând pe teren loviturile ei grele, schimbările de direcție surprinzătoare, puterea de luptă. Fiindcă n-a fost simplu, mai ales pe final de set secund, încheiat cu un 7-5 tensionat. Primul îi revenise cu 6-4, dar ultimul punct a descătușat toate emoțiile.

România se menține în Grupa Mondială, fetele s-au îmbrățișat pe teren, au făcut hora, s-au reunit cu toți cei care le-au ajutat zilele acestea, antrenori, preparatori, prieteni, și și-au arătat bucuria la capătul unui weekend complicat. Iar ziua de ieri le-a aparținut în primul rând pentru că au lăsat tenisul să decidă, jos, pe zgură, cine este învingătorul.

"Cel mai bun nivel"

Până ieri, Konta avea două victorii în fața Simonei în circuitul WTA, ambele obținute pe hard, și o înfrângere, tot pe hard, de acum mai bine de 3 ani. Românca a jucat de data aceasta fără fisură și fără să cedeze moral în meci, arătând o atitudine mult mai coerentă decât în perioada recentă.

"Am făcut o partidă bună, pot să spun că am atins cel mai înalt nivel al meu din ultimul an. Am fost concentrată doar pe meci și foarte motivată. Acum vreau să continuu să joc așa, să mă antrenez din greu, să am o atitudine bună, mi se pare că am făcut deja un progres", a spus Halep.

Recuperare rapidă

Accidentată înaintea începerii înfruntării, Irina nu a putut juca în prima zi. "Am avut un torticolis, știți cum e, se blochează gâtul și, practic, nu ai ce să faci. Am încercat împreună cu fizioterapeutul să fiu pregătită pentru sâmbătă, însă nu s-a putut, dar mă bucur că azi am fost aptă", a explicat ea.

Surprinsă de jocul simonei

Johanna Konta a apreciat nivelul de joc al lui Halep de ieri. "Am încercat să separ ce s-a întâmplat sâmbătă de meciul de tenis de a doua zi. Iar din punctul de vedere al tenisului, Simona a jucat foarte bine. A lovit mingea mult mai liber decât mă așteptam s-o facă în condițiile de presiune, jucând acasă, pentru echipa ei. Dar în final, despre asta trebuie să fie vorba, despre tenis. Am dat azi ce am avut mai bun, cât a fost", a spus britanica după meci.

Apoi, ea a calificat experiența extrem de neplăcută de sâmbătă drept un episod peste care trebuie să treacă și că ia asta ca pe o provocare, așa cum a făcut anterior și cu alte lucruri din cariera ei. "E ceva ce nu mai pățisem și prin care n-aș mai vrea să trec vreodată", a încheiat ea.

"Mi s-a părut că publicul a fost mult mai fair decât cu o zi înainte și că a încurajat-o foarte bine pe Simona"

Johanna Konta "Publicul gălăgios, atmosfera, lucrurile acestea mă motivează, mă fac să dau tot ce am în acel moment pe teren"

Heather Watson

3înfrângeri consecutive adunase echipa României, în fața Cehiei, Germaniei și Belgiei, serie întreruptă ieri prin izbânda contra Marii Britanii

ROMÂNIA-MAREA BRITANIE 3-2

Sâmbătă

Simona Halep-Heather Watson 6-4, 6-1

Johanna Konta-Sorana Cîrstea 6-2, 6-3

Ieri

Simona Halep-Johanna Konta 6-1, 6-3

Irina Begu-Heather Watson 6-4, 7-5

Jocelyn Rae, Laura Robson-Simona Halep, Monica Niculescu 6-3, 1-6, 10-8