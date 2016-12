EXCLUSIV Secretele lui Marius Șumudică! De ce s-a stricat relația cu Ioan Niculae + cum a reușit să-l transforme pe Alibec într-un superjucător

Sambata, 24 Decembrie, 13:39

Marius Șumudică a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor și a lăsat să se înțeleagă că relația sa cu Ioan Niculae, patronul echipei, s-a stricat în ultima vreme.

A explicat și cum a reușit să-l facă pe Denis Alibec să joace la capacitate maximă.

- Cu Ioan Niculae când aţi vorbit ultima oară?

- Am fost la el în birou când am avut o ofertă din ţară.

- Oferta de la Dinamo?

- Știţi voi de unde. M-a chemat Buduru la Interagro să vorbesc cu Niculae. Mi-a zis “Există o clauză, dacă vrei să pleci”. I-am zis că nu pot să plătesc 150.000 de euro. M-a poftit afară din birou și am plecat.

- Aţi zis la un moment dat că i-aţi acceptat multe lui Alibec. Ce i-aţi acceptat?

- N-am intrat niciodată la el în cameră într-un an și jumătate, nu l-am sunat niciodată să văd dacă e acasă, să-l verific. Le-am zis de la început în vestiar: “Cine fumează? Spuneţi-mi, că și eu am fumat când jucam!”. Au ridicat mâinile. “Nu fumaţi de faţă cu ceilalţi jucători, nu fumaţi în vestiar, niciodată nu fumaţi în faţa mea!”. Eu prefer să vină la mine să-mi spună: “Șumi, am băut două sticle de vin, nu pot să fac antrenament azi”. “Nicio problemă, stai”. Nu-l pun să facă 100 de lansate, să-l distrug fiindcă a petrecut. Mai bine îl las acasă să doarmă. Am știut să le ofer timp liber sau ce au mai vrut ei și în felul ăsta i-am obligat și pe ei să-mi ofere randamentul pe care-l așteptam.