Andone, mesaj clar pentru conducere: "E nevoie de întăriri, s-au ratat multe ținte" » Își ceartă jucătorii pentru evoluția cu Zurich

zidane92 • 24 Ianuarie 2017, 20:35

Postat de unico_biancorossi pe 24 Ianuarie 2017, 20:30

n-au jucat ceva care sa insemne fotbal. ai dreptate. eu am prins R2, si e singura repriza pe care am apucat sa o vad din aceste jocuri de pregatire. dar nu am vazut nici un fel de fotbal, la dinamovisti. scorul nu este important in pregatiri decat pentru moral, dar acest 0-1 este foarte bland in raport de ceea ce s-a jucat in al doilea mitan. or fi aia in liga a doua elvetiana, dar au dovedit si cu fcsB ca stiu ceva fotbal. din pacate, echipele noastre sunt heirupiste si atat, futbolul lor este arhaic. este grav ca Dinamo nu are atacanti. nemec e cum e, destul de obosit, dar popa e pantera roz, nu fotbalist. este cel mai slab atacant care a trecut pe la Dinamo, alaturi de Miranda si Pape Njock ala sau cum se mai intitula el. Si parca mai adusesera un varf de vreo 160.)) deci, astia 4 sunt cei mai slabi atacanti care au imbracat ever tricoul albrosu. o insulta la adresa meseriei de atacant, in cocnluzie. in rest, nu am comentarii, din moment ce nu au jucat ceva inteligibil, ce sa comentam ? va pierdeti vremea... buna seara all, numai bine sa va fie. auguri.