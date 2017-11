GALERIE FOTO Rezultat-surpriză în amicalul de Champions League al Astrei de astăzi

flintstone • 11 Noiembrie 2017, 18:50

Postat de dinamo_fan pe 11 Noiembrie 2017, 17:23 rezultat de exceptie doar prin mintile inguste din redactie.

la ce jucatori au turcii si la ce figura frumoasa fac in UCL, normal ca este un rezultat surprinzator pentru un club ca Astra care in martie maturau cu ei pe jos(3-1) la fel trebuia sa fie si acum...eu cred ca tu ai *** in loc de creier baietas!