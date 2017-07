liveSCORE de la 19:00 » Dinamo dispută al cincilea amical din Slovenia cu NK Domzale

Duminica, 02 Iulie, 17:37

Dinamo va juca astăzi cel de-al cincilea amical din cantonamentul sloven în compania celor de la NK Domzale, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită în format liveSCORE pe GSP.ro.

"Câinii" au înregistrat în această perioadă de pregătire trei înfrângeri și o victorie. Dinamo urmează să mai joace pe 5 iulie un ultim amical cu Anzhi, locul 12 din Rusia.

meciurile lui dinamo din slovenia

21 iunie: Dinamo vs NK Osijek (Croația, locul 4) 1-4

24 iunie: Dinamo vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5) 0-1

28 iunie: Dinamo vs NK Maribor (campioana Sloveniei) 1-2

29 iunie: Dinamo vs FK Verzej (Slovenia, liga a II-a) 5-1

2 iulie: Dinamo vs NK Domzale (Slovenia, locul 4)

5 iulie: Dinamo vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12)