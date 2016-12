Andone a găsit cheia succesului în meciurile cu marea rivală: "Steaua ne-a lăsat să contraatacăm"

Articol de — Eduard Apostol Vineri, 23 Decembrie

Andone are explicația succesului clar al lui Dinamo: adversara i-a dat echipei lui posibilitatea să aplice strategia favorită.

- Domnule Andone, cum s-a ajuns la diferența de trei goluri?

- Băieții au înțeles că e o perioadă grea și am văzut atitudine bună, dăruire. Spun că e o perioadă grea fiindcă n-am avut constanță, nu au fost doar rezultate bune. Am făcut un meci bun, cu organizare bună în apărare și am jucat ce știm noi mai bine, contraatacul. Și Steaua a avut ocazii, trebuie să recunoaștem.

- Cum ați pregătit partida?

- Am schimbat sistemul și am ales câțiva jucători noi, a apărut și May la mijloc. Păcat că s-a accidentat, cu el pe teren nu cred c-ar fi reușit Steaua să înscrie.

- Suporterii au avut vreun rol?

- Am avut din nou o galerie foarte mare, le mulțumim că pe 22 decembrie au venit și ne-au susținut necondiționat, pe toată durata partidei! Am bătut-o pe Steaua la scor și am jucat în premieră un Derby cu puțin timp înaintea Crăciunului.

- A fost May Mahlangu titular, a început Lazăr ca rezervă. Care a fost rostul modificărilor?

- Am schimbat mulţi jucători în ultima vreme, ceea ce a funcționat, echipa a avut prospețime și cei care n-au apărut des ca titulari au avut motivația să demonstreze că au valoare.

Mahlangu e suspect de ruptură

May Mahlangu a fost surpriza lui Andone pentru Derby. Sud-africanul mai avea doar două apariții ca titular la Dinamo și a marcat primul gol al meciului cu Steaua. El a rezistat doar 27 de minute, a ieșit accidentat și e suspect de ruptură musculară.

Mahlangu, 27 de ani, a venit printre "câini" la sfârșitul verii, liber de contract. A mai jucat în Suedia, la Helsingborg și IFK Goteborg, în Turcia, la Konya, și în Belgia, la Saint Trond. Mijlocașul stânga al lui Dinamo are 19 meciuri și două goluri pentru "naționala" Africii de Sud.

"Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în ultima vreme! Când nu ai rezultatele așteptate, doar prietenii îți sunt aproape"

Ioan Andone, antrenor Dinamo

CE A ZIS REGHECAMPF DUPĂ MECI