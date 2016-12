VIDEO Dinamoviştii au pregătit o nouă coregrafie » Mesajul afişat de "câini"

marius969 • 23 Decembrie 2016, 01:51

Postat de Sun Snow pe 22 Decembrie 2016, 23:28 Impresionant spectacolul galeriei, dar ingrozitoare reactiile celor implicati in spectacolul sportiv si al celor care comenteaza. Jucatorii, antrenorii , arbitrii si oficialii nu au luat deloc in seama ce se intimpla in tribune. Era un omagiu adus eroilor si se cinta imnul tarii iar ei se comportau ca si cum nimic nu se intimpla. Rusine celor doua echipe pentru atitudine. La fel de reprobaila este atitudinea celor care comenteaza aici. Galeriile de fotbal sunt constituite din adolescenti si tineri care nu au nici o lagatura cu structura care coordoneaza echipa. Ma simt jenat cind constat cu tristete ca apartin unui neam de oameni rai . Mi se pare ingrozitor cind un grup de tineri , cei mai multi nenascuti la 22 decembrie 1989 vor sa omagieze eroii neamului iar niste oameni care ar trebui sa beneficieze de atributul intelepciunii ii blabeaza. Bravo galeriei- Rusine oficialilor si postacilor. Bravo tinerilor - rusine maturilor

La meciul trecut, jucat inainte zilei nationale, au facut acelasi lucru. In prima repriza s-a cantat "treceti batalioane romane carpatii" iar in a2a imnul national! Nimeni, dar ABSOLUT NIMENI nu a pomenit nimic ( doar comentatorii au amintit in treacat in rapriza a2a). Nu inteleg care e faza, probabil"cineva" are interes sa ne anuleze patriotismul, sa ne distruga identitatea, si cand vad ce se intampla cu steaua (chiar daca suntem dinamovisti trebuie sa recunoastem ca steaua este un club de mare traditie, cunoscut in europa si care a facut cinste tarii de multe ori), si pe cine vom avea ca prim-ministru......ceva nu e in regula! Stiu ca sunt lucruri care nu prea au legatura intre ele, dar daca le pui unul langa altul parca toate ne duc spre acelasi final..... ne vom pierde maindria de a fi romani si in final ne vom pierde tara, fiindca de ce am apara-o daca nu suntem mandri de ea!!! P.S. si gimnastica, spor la care dominam lumea, am distruso (sau am fost impinsi sa o dostrugem),....avem destule indicii care ne arata incotro ne indreptam insa din pacate "romanul nu se va destepta,....acum si niciodata". Dupa steaua urmeaza dinamo....