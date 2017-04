Ce a spus Niculescu după victoria imensă obținută de FC Voluntari în fața lui CSU Craiova: "Îmi doresc finala, e ceva unic să joci cu trofeul pe masă" » Cum le răspunde oltenilor care l-au înjurat

Joi, 27 Aprilie, 22:28

Claudiu Niculescu, tehnicianul celor de la FC Voluntari, s-a declarat extrem de mulțumit de victoria obținută de echipa sa pe terenul lui CSU Craiova, în manșa tur din semifinalele Cupei României.

Deși își dorește enorm calificarea în finală, antrenorul ilfovenilor crede că echipa olteană e în continuare favorită la accederea în ultimul act:

"Am câștigat meciul tur, nu înseamnă nimic. În continuare, cred că CSU Craiova e favorită. Are un lot bun, jucători foarte buni, e printre cele mai bune echipe din Liga 1.

Am făcut un joc tactic perfect, nu le-am dat nicio șansă. Craiova nu a vrut să primească gol acasă, nouă ne-a fost frică să atacăm. A fost un meci tacticizat. Noi am vrut să nu pierdem, dar am câștigat, meritat spun eu.

Am reușit să închidem bine spațiile și mă bucur foarte tare. E cel de-al patrulea meci încheiat fără gol primit. Mă bucură mult acest aspect, mă bucură faptul că aducem victorii, asta e important pentru moralul jucătorilor

Eu îmi doresc să câștig trofeul, asta le-am transmis și jucătorilor, să joci o finală cu un trofeu pe masă e ceva aparte, poate ceva cu care nu te întâlnești de multe ori în carieră", a spus Claudiu Niculescu,la TV Dolce Sport.

Niculescu a vorbit și despre injuriile pe care le-a primit de-a lungul partidei de către fanii olteni prezenți pe stadionul din Severin.

"Dacă suporterii consideră că e normal să mă înjure, e ok eu nu i-am băgat în seamă.

Am văzut câțiva adolescenți care m-au înjurat în timpul meciului, probabil nici nu erau născuți când eu plecam de la Craiova", a mai spus tehnicianul.

"Mă bucur că am înscris. Ne-am dorit să facem un joc bun, să nu primim gol. Suntem bucuroși că am reușit să înscriem și că am reușit un meci bun. Va fi un meci greu și în retur, așa că va fi nevoie să fim atenți dacă vrem să ne calificăm. Claudiu Niculescu ne-a spus să avem atitudine și să avem încredere în noi" Laurențiu Marinescu, marcatorul golului ilfovenilor

