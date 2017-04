Ionuț Popa, atitudine surprinzătoare după gafele uriașe de arbitraj din meciul cu Astra: "Budescu are trucurile lui, ca Ronaldo"

Marti, 25 Aprilie, 22:15

Ionuț Popa a preferat să pună înfrângerea cu Astra, 1-4 în manșa tur a semifinalelor Cupei României, pe seama prestației slabe a echipei sale, și nu a erorilor grave comise de brigada condusă de Adrian Comănescu (detalii AICI).

Tehnicianul Timișoarei a adăugat că Budescu are trucurile sale pentru a păcăli arbitrul, după ce fotbalistul Astrei a obținut două penalty-uri, deși nu a fost faultat la fazele respective.

"Budescu are trucurile lui. Și Ronalodo le are. Nu am ce să reproșez arbitrilor, sunt și ei oameni. Nu trebuie să le tăiem capul dacă au greșit. Și jucătorii mei au greșit.

Noi am încercat să ajungem cât mai departe în competiție, dar nu am reușit mare lucru astăzi. Ne-au lipsit șapte jucători, aproape toți titularii. Atât am putut azi, venim după o perioadă de jocuri numeroase, ne interesează foarte mult ce facem in campionat. Mai există și un meci retur, dar ei pleacă cu prima șansă", a spus Ionuț Popa la TV Dolce Sport.

Meciul retur dintre ACS Poli și Astra se va juca la Timișoara, în perioada 16-18 mai.

