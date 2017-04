VIDEO Apocalipsa după Comănescu » Astra e ca și calificată în finala Cupei, după un meci făcut ZOB de arbitri!

andyandrei2015 • 25 Aprilie 2017, 22:48

Postat de lapusneanul pe 25 Aprilie 2017, 21:19 trei goluri , trei greseli de arbitraj, ce rol are ninel ? peste 75% din meciuri sunt decise de arbitri...ieri fcsb a avut cel putin un penalty clar, in derby-ul romaniei , cainii au avut penalty clar, si exemplele pot continua....doar prostii vad scenarii...arbitrajul din romania, chiar din toata lumea, e la pamant...

DA ,DAR TU NU AI INTELES CE AM ZIS EU,CA ALA SE PLANGE NON STOP,SI TOCMAI NINEL E BENEFICIARUL UNUI TITLUL LUAT CU AJUTORUL FLUIERASILOR,SI ACUM O CALIFICARE IN FINALA LA FEL