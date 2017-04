Adrian Mutu, atac DUR după evenimentele de la România - Marea Britanie: "Pentru ei era normal când mi se striga « țigane, trebuie să mori »!"

Duminica, 23 Aprilie, 14:18

Adrian Mutu n-a rezistat și a avut o reacție dură la adresa jucătoarelor din Marea Britanie și a oficialilor ITF, care l-au suspendat pe Ilie Năstase după o reacție necontrolată.

"Briliantul" își aduce aminte de momentele pe care le-a trăit în cariera de fotbalist. Mutu a jucat și în Anglia, la Chelsea.

"Incredibil! Au oprit meciul pentru ca plângea Konta. Chipurile nu mai suporta injuriile auzite din tribună! Păi noi, românii, ce să mai zicem?! și aici mă refer doar la sportivi (nu mai vorbesc de toți ceilalți români plecati la muncă prin țările astea "politically correct").

De câte ori am fost jigniți, făcuți în toate felurile, pe toate stadioanele din occident ne-am oprit? Am început sa plângem? Poate că unii am făcut-o, dar doar acasă, și va spun ca nu pentru actele de rasism ci pentru faptul că nimeni nu zicea nimic.

Totul era normal pentru ei! Deci, era normal domnilor occidentaliști să strige un stadion întreg "tigane, trebuie să mori"? sau să fiu făcut în toate felurile atât eu cât și țara mea? Era, nu?!

Acum faceți pe lupii moraliști și, cum a început să se simta lezată una de-a voastră, cum ne acuzați pe noi de ceva ce voi ați inventat si ati tolerat atata timp! Ipocriților!

P.S Prin ce au trecut handbalistele de la CSM în Ungaria! Ați zis ceva?

Hai, Ilie! Hai, Simona! Hai, Monica! Hai, Irina! Hai, Sorana! HAI ROMANIA!", a scris Mutu pe Facebook.