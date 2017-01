Analiză GSP.RO » Care performanță? Cu gândul doar la export, patru dintre cele 6 echipe de top din România și-au vândut cei mai buni jucători în această iarnă

A vinde sau nu, tine de buzunarul si managementul fiecarei echipe. Nu este nici sclavagism, nici canibalism, nici altceva. Daca ce a facut Viitorul si Universitatea Craiova, are acoperire in sumele mari incasate si faptul ca au inlocuitori pe post, pe masura, ce a facut Dinamo, este greu de inteles. Cat despre nivelul scazut al campionatului nostru, da, asa e. Nici mai sus, nici mai jos decat toate celelalte domenii din Romanica noastra! FORZA STIINTA!

aici e o chestie care nu stiu daca a fost observata. dupa toata jelania asta (ca fotbalul romanesc e de 2 lei, ca niciun jucator roman nu joaca afara etc) a aparut o psihoza la echipele romanesti de A VINDE, nene, de a vinde pe orice pret! ca noi suntem romani si trecem de la o extrema la alta. de la tinerea cu dintii de cate o nulitate de jucator (cum faceam in alti ani), pana la deprimarea de acum, care ne face sa aruncam jucatori de nationala pe 200 mii de euro.

englezu • 20 Ianuarie 2017, 08:04

Așadar, avantaj ... FCSB sau, mă rog, Steaua ! Suntem in kanibalism si jucătorii, acești sclavi moderni, sunt vânduți precum vitele, este adevărat că și ei sunt direct interesați ! Ce vreți, să joace pe " nasturi ", ca în perioada comunistă, când se trezeau la maturitate și mai ales la bătrânețe, faliti ! Sa fim serioși. Astea sunt vremurile, asta e viața. Cat despre campionatul nostru ....care campionat, care echipa reprezentativă, etc, etc. Trăiască Kanibalismul din România ! Ura si ... la gara !