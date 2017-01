Banii sau "câinii" » Badea a câștigat procesul cu Negoiță. Definitiv! Se schimbă patronul la Dinamo?

timm • 18 Ianuarie 2017, 11:52

Postat de vasy86le pe 18 Ianuarie 2017, 11:09 Negoita e un zgarcit, se da marele salvator a lui Dinamo ca ne-a bagat in insolventa si a platit nu stiu cat la % din datorii, asta o putea face oricine. Ce ma numultumeste la Negoita e faptul ca nu investeste,nu stiu ce om de afaceri e ala care nu stie ca investitia e cheia succesului, pana nu investesti nu ai cum sa castigi, totul pleaca de la investitie. Nu il regret pe borcica, isi merita locul unde e acum, dar ala macar facea transferuri, se batea cu gigi pentru jucatori buni, acum ne batem cu Voluntari pentru Cernat, si tot aia fara niciun palmares castiga, chiar asa rau a ajuns Dinamo?

Toata averea fratilor Negoita sunt sub sechestru din 2009 pentru neplata TVA de 45 de milioane de Euro. Statul a tot vandut la licitatie imobile ce apartineau fratilor Negoita sa scada din datorie. Negoita nu are cum sa investeasca la Dinamo pentru ca are averea sub sechestru. El doar poate sa se incadreaze in venituri. Banii din TV, bilete si ceva sponzorizari. Pentru Dinamo ar fi bine sa revina Badea.