Bătaie între "grași" » Comparația momentului în Liga 1: care "10" sclipește mai tare? Budescu sau Eric?

Liderul FCSB și campioana Viitorul au cei mai buni și mai în formă mijlocași ofensivi din campionat: Budescu și Eric, oamenii care își împing echipele către un nou duel pentru titlu.

Sezonul acesta din Liga 1 e definit de duelul dintre cei mai tehnici și mai spectaculoși fotbaliști din campionat: Budescu, de la FCSB, și Eric, de la Viitorul, pun ștampila pe evoluțiile și pe rezultatele formațiilor de care aparțin. O comparație îi aduce în același plan din multe puncte de vedere: postul de pe teren, numărul sezoanelor pe care le-au bifat în prima ligă din România, goluri marcate, pase decisive.

La fel de buni, la fel de grași

Carierele cu cifre asemănătoare îi apropie, ca și faptul că au rămas exponenți ai unui gen de fotbalist rar întâlnit în campionatul românesc, playmakeri cu un stil din alte timpuri, adică jucători foarte tehnici, preocupați de execuții spectaculoase, trucuri și mai puțin dispuși să facă efort.

Și încă o asemănare: kilogramele în plus. Budescu și Eric nu arată, nici când sunt în formă foarte bună, ca niște sportivi obișnuiți, la fiecare se văd kilogramele în exces și nu reușesc să slăbească suficient oricât s-ar strădui antrenorii.

Antrenorii trag de ei

În afara lui Dică, și Contra negociază cu Budescu în privința efortului: "I-am spus că trebuie să fie mai des în slujba echipei ca să devină un număr 10 adevărat al naționalei. Am remarcat în meciul cu CS U Craiova că a făcut la un moment dat un sprint de aproape jumătate de teren ca să ajute apărarea. Mi-a plăcut asta!".

Lui Eric, Hagi i-a dat un exemplu personal: "I-am zis că pregătirea fizică e tot ce-i mai trebuie ca să strălucească. Eu am făcut un Campionat Mondial foarte bun în 1994 și datorită efortului dinaintea competiției. Fizic, eram la un nivel foarte bun, mă simțeam în formă".

Colegi "tricolori"?

Budescu are deja 28 de ani și a devenit abia recent un om important pentru echipa națională. În general, selecționerii l-au evitat, l-au considerat un fotbalist dificil. Budi a marcat două goluri cu Kazahstan, în victoria cu 3-1. Are 6 partide și 4 goluri sub tricolor.

În curând ar putea deveni coechipier la lot cu brazilianul Eric! Mijlocașul ofensiv al Viitorului a explicat la Telekom Sport în ce stadiu se află planul lui de a deveni cetățean român: "În proporție de 95 la sută e totul rezolvat". Odată ce va primi cetățenia, brazilianul va putea fi convocat la naționala României.

"Eric e un jucător special, cum au fost toţi decarii pe care i-am adus la Viitorul: el, Cernat, Dică. Numere 10 adevărate! Eric cu Budescu fac diferența în campionat în momentul de faţă"Gheorghe Hagi

CONSTANTIN BUDESCU

Sezoane în Liga 1: 8

Debut în Liga 1: 28 februarie 2011, Astra - Gloria Bistriţa 1-0

Primul gol în Liga 1: 17 septembrie 2012, U Cluj - Astra 1-3

Fotbalistul anului în ancheta GSP: -

Cotă de piață: 1.800.000 euro

Media notelor GSP: 6,70

ERIC DE OLIVEIRA

Sezoane în Liga 1: 8

Debut în Liga 1: 27 iulie 2008, Gaz Metan - Oţelul 2-2

Primul gol în Liga 1: 26 aprilie 2009, Gloria Buzău - Gaz Metan 1-2

Fotbalistul anului în ancheta GSP: 2

Cotă de piață: 750.000 euro

Media notelor GSP: 6,47

"De exemplu, Eric, care joacă foarte bine, mie mi-a plăcut întotdeauna... De mai multe ori ne-a trimis semnale că ar vrea să vină la noi, şi-a dorit băiatul. De fiecare dată a fost refuzat, că nu e ce trebuie, asta mi s-a transmis din club. E doar un exemplu şi mă limitez la atât"

Ionuț Negoiță, patron Dinamo "Eric este un jucător pe care mi-l doream în echipă, dar pe care, din păcate, noi nu-l avem. Cu el pe teren te poți gândi că vei câștiga oricând un meci, mereu poate să inventeze ceva"

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj "Eric e un jucător special. E un decar adevărat, cum i-am avut pe Cernat, pe Dică. Am avut numai jucători buni, extraordinari, care au vrut să vină alături de noi, poate datorită mie și le mulțumesc! Omul are talent uriaș!"

Gheorghe Hagi, antrenor Viitorul

"Steaua încântă toată ţara!"

Invitat la TelekomSport, Eric a fost întrebat dacă a fost tentat să ajungă la FCSB: "Nu am vorbit cu Becali, dar când a fost vorba despre Steaua am vorbit cu alte persoane din jurul clubului care au făcut oferte pentru a veni. Momentan am contract cu Viitorul, unde am fost primit bine. Nu e momentul potrivit pentru a spune dacă aş merge la o altă echipă din România. Mi-aş dori să joc cu cei mai mari fotbalişti din România, pentru că la echipele mici am făcut performanţă, de ce să nu pot şi la echipele mari? De exemplu, la Steaua sunt cei mai buni din România. Grupa de Europa League nu a fost cea mai puternică, dar Steaua încântă toată ţara şi normal că mi-aş dori să văd echipa într-o finală de cupă europeană!".

Ei au meritele pentru rezultate

Budescu s-a adaptat instant la FCSB și funcționează chiar dacă părea important la Astra parteneriatul lui cu Alibec. Denis e în criză acum, dar Budi se descurcă excelent. Are 9 goluri în toate competițiile, forma foarte bună l-a impus și în echipa națională și a contribuit decisiv la statutul de lider al FCSB și la calificarea în primăvara Europa League. Eric are 6 goluri, toate în campionat. El a început mai târziu sezonul, fiindcă s-a prezentat la Ovidiu cu lacune în pregătirea fizică. Hagi a început să-l folosească des din momentul în care brazilianul s-a pus la punct și de atunci s-a schimbat forma întregii echipe. Viitorul pornise dezastruos sezonul, eliminată din Europa și împinsă către play-out de rezultatele slabe. Odată ce a intrat Eric, dobrogenii au urcat pe poziție de play-off și pot să spere iar la titlu.