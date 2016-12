Becali a perfectat primul transfer: "Am rezolvat deja" » Oferta făcută lui Dinamo pentru Gnohere

becalidinamovit • 24 Decembrie 2016, 10:49

Postat de lacatusdinamovistu pe 24 Decembrie 2016, 10:44 baaaa ,cand scrii fi si tu linistit ca faci multe greseli de exprimare si multi nu inteleg mesajul ..e adevarat ce scrii , dar astia cu scoli inalte cu licente luate la Hyperion :)) nu prea isi dau seama despre ce e vorba .acum o sa tetaxeze valahu dupa 10 conturi ,tortionaru stie sa citeasca texte codate dar unu ca al tau cu greseli ?atentie pe viitor..se aude ca NITA SI POPESCU ALAMIC V-A FI DAT IN LOCUL LUI GNOHERE ..acum vedem cand se bate pama .de Tosca nici nu se pune problema ,ala se duce inapoi la viitoru lui hagi sa-l resofteze :))

lasa tu corectarile si sfaturile ..ideea conteza .iar valahu e pe sedative acum dupa ce a baut patru in unu ,data trecuta cu trei in unu a clacat dar sia revenit la 2 zile acum saracu nu osa stie ca trece peste o saptamana in anul urmator ..upa ce dinamo i-a facut in 22 de zile SISTEM HI-FI 7+1 ii suna prea puternic bass-ul si inaltele in WOOFER HAI PA ,E AJUNUL ,EU AM IESIT .