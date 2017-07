Becali nu înțelege supărarea lui Hagi: "Am făcut ceva anormal? În fotbal e război"

Vineri, 07 Iulie, 21:39

Gigi Becali susține că nu înțelege supărarea lui Gheorghe Hagi după demersul FCSB-ului pentru a câștiga titlul la TAS și singurul moment în care a luat în calcul renunțarea la proces a fost când l-a rugat familia să facă acest lucru.

"Gică trebuie să înțeleagă un lucru: la fotbal e război și la război asta se întâmplă. Nu trebuie să includem relația noastră niciodată. Cred că în un an sau doi mă va ierta. Ce am făcut imoral sau ilegal? Am făcut ceva anormal? FCSB a cerut o judecată.

M-am certat o dată cu el, am fost vinovat, da nu o să mai cert niciodată cu el. Eu nu-i întorc niciodată niciun cuvânt, dar la fotbal va fi război. M-am gândit să renunț la proces, când m-au rugat nevasta și familia.

M-am întâlnit azi cu Iftime de la Botoșani și mi-a zis că, dacă o să câștig la TAS, o să-i fac un mare bine lui Hagi", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

