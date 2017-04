Becali și Hagi au vorbit înaintea meciului direct » Ce-au discutat cei doi

ando89 • 20 Aprilie 2017, 20:07

Stenograma discuție, înregistrare autorizata binom: - Alo! Alio!! Ce b... mea, cum se zice pe engleza mă? Stai să văd dicționarul... Helau!!! -He, he, hee, heee!!!-Phui finule, tu ești? Am crezut că-s de la Firenze sau Galata! -Io-s nașule, faci bine? He, he, he! - Normal, pregătesc tehnico-tactic, bufa bufa, lunga, dreapta, scurta și! -Bă, noi n-am discutat, Ramniceanu greșește da? Am glumit, he, he, he! - Nu i-am zis nimic , deci nu știe să nu greșească sau nu. Fotbalul se joaca din picioare, asta-i! -Bine, te pup, he, he,he! Rezoluție magistrat: n-am înțeles nimic, se clasează.