BREICHIN NIUZ Miracol la palat » Șumudică a bătut palma cu Gigi și a fost prezentat oficial: "Zici că eram antrenor la Industria Sârmei Deșertul Gobi!" :)

Joi, 27 Aprilie, 09:50

Gigi Becali și Marius Șumudică au negociat preț de aproximativ 3 minute, la Palat, iar inevitabilul s-a produs. Fost antrenor și jucător al Rapidului, Marius Șumudică a acceptat să preia FCSB.

Becali a luat primul cuvântul și părea că n-o să-i mai dea drumul.

După un discurs de aproximativ o oră și 53 de minute, în care a cerut la un moment dat și "Vreau pistă fără stadion la Dinamo. He, he, he!", Gigi l-a lăsat și pe Șumudică să spună câte ceva.

"Țineți bine pixul ăla bine în mână și scrieți: cel mai bun antrenor din România continuă să scrie istorie în Liga 1. Câți dintre voi ați fi pariat că ajung eu la Steaua? Bani pe jos erau, uitați-vă la mine! S-au păcălit ăștia la casele de pariuri. Dar asta înseamnă să fii mafiot! Steaua e Steaua și nu se refuză. Performanța se face cu bani", și-a început discursul noul antrenor al roș-albaștrilor.

Așa cum era de așteptat, mutarea a surprins pe toată lumea, iar jurnaliștii prezenți la conferința de presă n-au uitat de ironiile antrenorului la adresa FCSB-ului de-a lungul timpului. L-au luat la întrebări pe Șumudică, care și-a motivat alegerea.

"Mă știți, nu? Eu sunt un tip mai glumeț, dar uite, acum, că e și patronul lângă mine o să o spun. Eram invidios, ce să fac? Să-i laud? Voiam și eu să antrenez la o echipă cu asemenea palmares. Era greu să ajung eu să lucrez cu Gigi Becali, dar telefoanele de la miezul nopții m-au înmuiat. Credința lui m-a impresionat și sunt sigur că putem face o echipă bună. E fratele meu mai mare. Steaua va ajunge din nou în Champions League. Da, îi spun Steaua, pentru mine această echipă așa se va numi mereu. Îi spuneam FCSB din frustrare, să-i destabilizez, ca să plece Reghecampf, dar avem și așa palmaresul de două ori cât Rapidul!".

Marius Șumudică a vorbit și despre relația cu fanii și crede că nu vor fi probleme. Mai mult, i-a atacat pe dinamoviști și și-a ironizat fosta echipă:

"Voi ați văzut câți fani vin pentru Steaua la stadion? Lăsați-mă cu dinamoviștii, n-ați văzut că nu fac nimic fără banii lui Negoiță? Mai știu altceva în afara incendierii peluzei din Ghencea când de fapt și-au dat foc singuri? La Giurgiu eu nu am avut susținerea pe care o voi avea aici. Acolo nici dacă venea tot orașul la fiecare meci nu puteam să ținem pasul cu steliștii. Zici că eram antrenor la Industria Sârmei Deșertul Gobi!".

Acest text este un pamflet și trebuie tratat ca atare.