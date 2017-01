CSA a notificat că nu cere nimic! Ce se află în actele trimise de către generali la FRF, LPF și Registrul Comerțului

bvd_magheru • 20 Ianuarie 2017, 10:00

in romania sunt MII de "proprietari" care NU-SI pot dobandi vechile proprietati luate cu JAPCA DE COMUNISTI-chiar si cei cu "hot.judecatoresti definitive" asteapta luni,daca NU ani sa si le recupereze!!!....cand faci "cereri" la "autoritati NECOMPETENTE" sa-ti "rezolve problema",juridic oare NU se numeste INSTIGARE LA ABUZ si pe cale de consecinta si tu ai facut un ABUZ,mai ales ca SOMEZI AUTORITATI ale STATULUI sa-ti satisfaca orgoliul personal...SIMPLIFICAT subiectul se rezuma la faptul ca V.Paunescu+Pitzurca au LUAT DE LA ARMATA steaua...l-au luat de "prost" pe Becali DOI ani sa-i finanteze si cand "prostul" s-a saturat sa le mai dea bani si le-a cerut sa fie actionar NU au PUS NICI UN LEU/DOLAR ci s-au "insinuat" in SteauSA GRATIS,cu actiuni evident minoritare!!!....din partea mea faceti ZECE cluburi ale armatei(parca in tara "functioneaza" DEJA 35 buc."stelute"),dar sa NU patiti ca "U"Craiova,unde "implicarea" aceluiasi Piturca a dus la DESFIINTARE cu japca,"afaceri penale cu jucatorii" si "proces FRF si LPF" Sandu+Dragomir,PIERDUT in prima instanta....si inca un exemplu pt.Lacatus(pt.el cu drag)-POLI SUPORTERILOR cu cotizatii+suporteri dupa promovare in Liga 3 deja sunt pe FALIMENT-au distrus o IDEE/"fascinatia vietii cum ar spune copos"-eu am "organizat-o in 75-76,cand eram student si vicepresedinte pe "modelul