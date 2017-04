Dan Nistor explică ultima înfrângere suferită de Dinamo cu FCSB: "După cât îi bătuserăm, am intrat cu nasul pe sus" » Eroare de calcul a dinamovistului

Vineri, 28 Aprilie, 22:50

Dan Nistor a explicat motivele înfrângerii suferite de Dinamo în ultimul meci cu FCSB (1-2), după o serie de 10 partide în care "câinii" nu fuseseră învinși de marea rivală.

Totuși, în declarația sa, Nistor a calculat eronat: mijlocașul lui Dinamo susține că echipa din Ștefan cel Mare a câștigat toate cele 10 meciuri, însă "câinii" nu s-au impus decât în patru dintre ele.

"Probabil, după cele 10 meciuri pe care le-am câștigat împotriva lor, am intrat puțin cu nasul pe sus și am crezut că și al 11-lea meci va fi la fel ca celelalte. Din păcate, am pierdut, dar sper să ne luăm revanșa luni", a spus Nistor la TV Dolce Sport.

Partida dintre FCSB și Dinamo, din play-off-ul Ligii 1, se va disputa luni, de la ora 20:30. Meciul va fi în direct pe TV Digi Sport, TV Dolce Sport, LookTV și liveTEXT pe GSP.RO.