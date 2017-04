Daniel Niculae vrea mai multe de la Astra: "E rușinos locul pe care îl ocupăm!"

Articol de — Iulia Iordache Luni, 24 Aprilie

Daniel Niculae, 34 de ani, nu a putut juca sâmbătă, dar va reveni în partida din Cupă cu Timișoara și promite că echipa sa va avea o altă față până la terminarea play-off-ului.

- Nico, ce s-a întâmplat de nu ai fost nici măcar pe bancă împotriva lui CFR?

- Am o tendinită, o inflamație care mă ține de vreo lună și am jucat așa cu ea, însă nu-mi dă pace. Am preferat să stau, poate se mai vede vreo îmbunătățire, dar, din păcate, nu a fost să fie...

- Asta înseamnă că nici în semifinala de Cupă, de marți, nu vei putea juca?

- Ba da, până atunci cred că voi fi apt de joc.

- Astra are o singură victorie în play-off și e ultima...

- Da... e rușinos locul pe care îl ocupăm în play-off, dar sunt multe cauze ale acestui eșec. Cu atât mai mult cu cât au fost și momente bune în partidele acestea și anumite greșeli de arbitraj, plus lipsa norocului.

- Vă mai găsiți motivarea pentru următoarele meciuri?

- Trebuie! Vom lupta până la finalul sezonului pentru că nu asta e imaginea echipei și a clubului. Suntem, totuși, campioana en titre.

- Vă puneți toate speranțele în câștigarea Cupei României?

- Obiectivul nostru principal pe acest final de sezon e câștigarea Cupei, asta-i clar!

- Există o oarecare relaxare în vestiar știind că jucați marți cu o formație din play-out?

- O, nu, nicidecum! Ba, din contră! Timișoara este una din echipele meritorii ale acestui campionat, alături de CFR și de Viitorul. De fapt, e singura angrenată în toate competițiile: semifinalistă a Cupei României, finalistă a Cupei Ligii, în lupta pentru evitarea retrogradării după o grea depunctare!

- Te-ai gândit ce vei face de la vară, când îți expiră contractul cu Astra?

- Nu, nu m-am gândit încă, voi vedea la momentul acela.

- Îl cunoști foarte bine pe Șumi, va rămâne la Giurgiu din vara?

- Nu știu ce va face, dar cu siguranță are oferte bune, atât din țară, cât și de afară. Îmi doresc să ia decizia cea mai bună pentru el.

- E adevărat că salariile pe martie-aprilie le veți mai vedea din drepturile tv abia la vară?

- Situația financiară este un lucru ce ține de bucătăria internă. Cert e că nimeni nu a plecat din club fără să-și încaseze restanțele financiare.

- Are cum să rateze FCSB titlul sezonul acesta? Ești astăzi cel mai mare fan al Viitorului?

- În primul rând, îmi pare rău că nu mai suntem noi în cărți pentru lupta la campionat. Apoi, dacă FCSB va reuși să câștige contra Viitorului, va avea prima șansă pentru câștigarea campionatului. Dacă nu, lupta rămâne deschisă.

5goluri în 20 de partide a reușit Niculae în acest sezon de Liga 1