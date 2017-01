Două transferuri pregătite de Astra! Dani Coman a dat detalii și a comentat și situația lui Șumudică

Vineri, 20 Ianuarie

Președintele Astrei, Dani Coman, a anunțat ce mutări mai pregătește formația campioană. De asemenea a discutat și despre faptul că Marius Șumudică a fost chemat la Comisia de Disciplină în plin cantonament.

"S-ar putea să mai vină jucători. Mai suntem în discuții cu doi jucători. Vrem să aducem titulari. Poate vor mai și pleca. Cert este că Șumi încearcă să cristalizeze o formulă de început.

Avem 30 de jucători în lot în momentul de față. Nu este ușor să facem un prim 11 pentru că sunt foarte mulți. Transferurile pe care le-am făcut ne vor ajuta foarte mult atât în viitorul apropiat cât și în cel îndepărtat. Problemele financiare sunt aproape rezolvate.

Jucătorii își vor primi banii. Salariile din noiembrie și decembrie. Avem stabilitate și stăm chiar foarte bine. Neluț Roșu a fost o variantă pentru noi, dar nu mai este. Știu că a semnat un contract din vară cu Viitorul" a dezvăluit Dani Coman la TV Digi Sport.

...despre faptul că Șumudică a fost chemat la Comisia de Disciplină: "Nu clubul stabilește când e termen la Comisie. Ei au pus termen pe data de 25, nu noi. Șumi pregătește foarte bine echipa. Noi avem nevoie de el să rămână la pregătire. Să nu-și facă nimeni nicio problemă. Se va amâna acest termen.

Nu vom crea nicio problemă nici lui și nici echipei. Prioritar este ca echipa să se pregătească în condiții normale și liniștite. Am o relație foarte bună cu Șumudică. Eu nu am ce să reproșez echipei tehnice. Cred că am făcut o pregătire foarte bună".