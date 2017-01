Duckadam nu renunță la războiul cu foștii colegi și anunță: "Puneți-le această întrebare! Armata unde era atunci?"

para.para • 17 Ianuarie 2017, 02:10

Makadam nu e asta pe care l-a dat prima nevasta afara din casa si pentru ca in America nu avea voie sa stea pe strazi, a trebuit sa se intoarca cu coada intre picioare in romanika? Makadam asta nu e ala care a incercat sa-si vanda manusile de 20 de ori ca n-avea de-o chifla in stomac, iar dupa ce a reusit sa le dea pe nimic se plangea in ziare ca a luat putin pe ele si nu-i ajung banii de mancare? Makadam asta nu e ala pe care l-a angajat jiji pe plantatia din Pipera ?