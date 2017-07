EXCLUSIV Cristi Bobar, despre revenirea la Dinamo și în ce condiții se va întoarce N'Doye în România + Cine e gladiatorul din echipa lui Contra

Articol de — Alin Grigore Luni, 03 Iulie, 13:21

Cristi Bobar (34 de ani) a ratat promovarea din Liga a 3-a cu Cetate Deva și nu e sigur dacă va mai rămâne acolo, însă n-ar refuza o revenire la Dinamo, unde a ocupat timp de patru ani funcția de director sportiv până în 2015.

"Am rămas în relații bune cu Negoiță de când am plecat. Ne mai sunăm, dar nu s-a pus problema revenirii mele la Dinamo. Cel puțin momentan. Noi am lucrat la început în perioada de insolvență și am făcut-o foarte bine. Cei de acolo au fost foarte corecți față de mine și eu la fel față de ei. Eu am avut o relație bună la Dinamo și cu suporterii. Nu se știe niciodată...", a declarat Bobar pentru GSP.ro.

"Știam că vor veni transferuri la Dinamo și știam că sunt transferuri bune. Contra și Mutu nu fac transferuri doar așa să fie făcute. Au relații foarte bune și era clar că vor aduce jucători valoroși. Cred că e bine că nu se schimbă în fiecare pauză câte 8-9 jucători. E un lucru bun ăsta" Cristi Bobar

Președintele celor de la Cetate Deva susține că va părăsi echipa dacă nu va avea un buget bun de promovare și spune că același lucru se va întâmpla și cu antrenorul Ousmane N'Doye.

"Contractul meu cu Cetate Deva e încă valabil. Am încercat să promovăm, dar între timp a fost arestat primarul de acolo. Situația e neclară acum. Deocamdată mai am contract un an de zile, dar depinde foarte mult de bugetul care se va vota. Dacă nu va fi un buget de promovare eu n-am ce căuta la Divizia C. Și cu Ousmane e aceeași poveste, va reveni doar dacă vor fi condiții de promovare", a adăugat Bobar.

"Până acum băteam steaua doar la suporteri"

Fostul director sportiv al lui Dinamo vede o luptă în 4 la titlu: "La titlu se vor bate Steaua, Dinamo, CFR și Craiova. Probabil tot ca anul trecut, dar acum e greu să-ți dai seama. E clar că la Dinamo Contra a făcut minuni de când a venit. Cred că cel mai important transfer e că a rămas Contra.

Important e că Dinamo se bate acum cu Steaua de la egal la egal în teren. Înainte câștigau doar suporterii lui Dinamo fără drept de apel. Când eram eu la Dinamo erau jucători cu salarii de 1500-2000 de euro. Nici nu se compara cu ce echipă avea atunci Steaua".

" Nedelcearu era ca o schijă la începuturile lui la Dinamo și acum e ca un gladiator. Steliano, la fel, l-a luat Mulțescu într-un turneu, era firav și acum e căpitanul lui Dinamo. S-au schimbat foarte mult în bine jucătorii de acolo" Cristi Bobar

"dinamo, în top 3 la capitolul condiții"

Bobar nu ascunde faptul că ține legătura în continuare cu jucătorii de la Dinamo: "Eu mai vorbesc cu jucatori de acolo și chiar au condiții foarte bune la Dinamo. Au apartamente, mașini noi. Din punct de vedere al condițiilor Dinamo e în primele 3 echipe.

Au și un cantonament foarte bun. Într-adevăr există restanțe de o lună la salarii, dar vor fi achitate cu siguranță. Negoiță nu obișnuiește să lase întârzieri, mai ales că înainte să vină el la Dinamo erau restanțe de câteva luni bune la salarii".

"STEAUA FĂCEA CEA MAI BUNĂ AFACERE CU DEAC"

Bobar consideră că FCSB putea da o adevărată lovitură dacă-l transfera pe Ciprian Deac: "Pentru Steaua cea mai bună afacere era dacă-l lua pe Deac. E clar că era un câștig mare. Îl cunosc foarte bine pe Deac, are o situație foarte bună și nu avea cum să-l motiveze financiar Steaua. Eu am fost coleg cu el la Unirea Dej și îl știu".